Die Verfolgungsjagd endete in Brand-Erbisdorf. Symbolfoto: Carsten Rehder/dpa
Die Verfolgungsjagd endete in Brand-Erbisdorf. Symbolfoto: Carsten Rehder/dpa Bild: Symbolbild/Carsten Rehder/dpa
Freiberg
Mercedes-Fahrer (19) flieht vor Polizei: Auto kollidiert mit Hauswand in Brand-Erbisdorf
Redakteur
Von Holk Dohle
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ein junger Mann ohne Führerschein ignoriert Haltezeichen und flüchtet mit bis zu 150 km/h über die B 171. Doch das ist nicht die ganze Geschichte.

Wie im Krimi: Ein 19-jähriger Mercedes-Fahrer hat sich in Freiberg einer Polizeikontrolle entzogen. Trotz Blaulicht und Anhaltezeichen flüchtete er laut Polizeibericht mit bis zu 150 km/h über die B 101 bis nach Brand-Erbisdorf. Dort fuhr er über ein polizeiliches Einsatzmittel (Stop-Stick), verlor die Kontrolle und prallte in der Unteren...
