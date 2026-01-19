Mercedes-Fahrer (19) flieht vor Polizei: Auto kollidiert mit Hauswand in Brand-Erbisdorf

Freiberg
Ein junger Mann ohne Führerschein ignoriert Haltezeichen und flüchtet mit bis zu 150 km/h über die B 171. Doch das ist nicht die ganze Geschichte.
Wie im Krimi: Ein 19-jähriger Mercedes-Fahrer hat sich in Freiberg einer Polizeikontrolle entzogen. Trotz Blaulicht und Anhaltezeichen flüchtete er laut Polizeibericht mit bis zu 150 km/h über die B 101 bis nach Brand-Erbisdorf. Dort fuhr er über ein polizeiliches Einsatzmittel (Stop-Stick), verlor die Kontrolle und prallte in der Unteren...
