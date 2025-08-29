Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Historische Militärtechnik gibt es am Wochenende in Halsbrücke zu sehen.
Historische Militärtechnik gibt es am Wochenende in Halsbrücke zu sehen. Bild: Mathias Herrmann
Historische Militärtechnik gibt es am Wochenende in Halsbrücke zu sehen.
Historische Militärtechnik gibt es am Wochenende in Halsbrücke zu sehen. Bild: Mathias Herrmann
Freiberg
Militärfahrzeugtreffen in Halsbrücke: Panzer, Action, Geschichte
Von Mathias Herrmann
Am Wochenende gibt es historische Militärtechnik in Halsbrücke bei Freiberg zu sehen. Das sollten Gäste beachten:

Die ersten historischen Fahrzeuge sind bereits auf dem Veranstaltungsgelände eingetroffen: Ab Freitag, dem 29. August, 17 Uhr, verwandelt sich das Gelände an der Hohen Esse in Halsbrücke in ein Mekka für Liebhaber militärhistorischer Fahrzeuge. Bis Sonntag können Besucher historische Militärfahrzeuge aller Einsatztruppen bestaunen. Wichtige...
