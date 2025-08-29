Militärfahrzeugtreffen in Halsbrücke: Panzer, Action, Geschichte

Am Wochenende gibt es historische Militärtechnik in Halsbrücke bei Freiberg zu sehen. Das sollten Gäste beachten:

Die ersten historischen Fahrzeuge sind bereits auf dem Veranstaltungsgelände eingetroffen: Ab Freitag, dem 29. August, 17 Uhr, verwandelt sich das Gelände an der Hohen Esse in Halsbrücke in ein Mekka für Liebhaber militärhistorischer Fahrzeuge. Bis Sonntag können Besucher historische Militärfahrzeuge aller Einsatztruppen bestaunen. Wichtige...