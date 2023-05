Mit 83 Jahren: Senior tourt mit der Seifenkiste durch Europa

Werner Fröse, Jahrgang 1940, ist aktuell der schnellste Seifenkistenfahrer seiner Klasse. Seit zwanzig Jahren tüftelt der Maschinenbaumeister an Fahrzeugen und fährt noch immer mit der ersten selbst gebauten Kiste bei Rennen in Europa. Er organisiert auch das Seifenkistenrennen in Neuhausen/Erzgebirge zum Nussknackerfest. (herma)