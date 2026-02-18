Mit Konfetti-Anzug im Rathaus: Was ist da in Freiberg los?

Freiberg
Flower Power und schrille Kostüme prägten die 41. Saison der Freiberger Karnevalisten. Philipp Preißler dankt dem FKK für eine unvergessliche Zeit. Die nächste Saison ist bereits in Sicht.
„Glücki, Glücki, Auf, Auf“: Mit diesem Schlachtruf haben die Freiberger Karnevalisten am Aschermittwoch den Rathausschlüssel zurückgebracht und ihre 41. Saison beendet. Die trug das Motto „Flower Power ist bunt und schrill, der FKK macht was er will“. OB-Wahlsieger Philipp Preißler dankte den Klubmitgliedern: „Es war eine super...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.