FKK-Präsident Joachim Breßler und OB-Wahlsieger Philipp Preißler bei der Schlüsselrückgabe im Rathaus Freiberg. Bild: Eckardt Mildner
FKK-Präsident Joachim Breßler und OB-Wahlsieger Philipp Preißler bei der Schlüsselrückgabe im Rathaus Freiberg. Bild: Eckardt Mildner
Freiberg
Mit Konfetti-Anzug im Rathaus: Was ist da in Freiberg los?
Von Cornelia Schönberg, Eckardt Mildner
Flower Power und schrille Kostüme prägten die 41. Saison der Freiberger Karnevalisten. Philipp Preißler dankt dem FKK für eine unvergessliche Zeit. Die nächste Saison ist bereits in Sicht.

„Glücki, Glücki, Auf, Auf“: Mit diesem Schlachtruf haben die Freiberger Karnevalisten am Aschermittwoch den Rathausschlüssel zurückgebracht und ihre 41. Saison beendet. Die trug das Motto „Flower Power ist bunt und schrill, der FKK macht was er will“. OB-Wahlsieger Philipp Preißler dankte den Klubmitgliedern: „Es war eine super...
