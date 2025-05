Mit Küchenmesser auf Opfer eingestochen: Am Landgericht beginnt Prozess zu versuchtem Totschlag in Freiberger Asylheim

In der Asylunterkunft auf der Chemnitzer Straße attackierte Ende 2022 ein Mann einen anderen mit einem Messer. Das Opfer wurde schwer verletzt.

Am Donnerstag beginnt am Landgericht der Prozess zu versuchtem Totschlag in der Freiberger Asylunterkunft an der Chemnitzer Straße. In der Nacht zum 18. November 2022 hatte ein 52-Jähriger einen 40-Jährigen mit einem Messer schwer verletzt. Das Opfer wurde ins Krankenhaus gebracht und konnte gerettet werden. Die Polizei nahm den...