Mit Küchenmesser auf Opfer eingestochen: Urteil am Landgericht zu versuchtem Totschlag in Freiberger Asylunterkunft erwartet

Wollte er ihn töten? Dieser Frage sollte das Landgericht in zweiter Instanz nachgehen. Wie die Stecherei begann, konnte kein Zeuge sagen.

Am Dienstag soll am Chemnitzer Landgericht ein Urteil im Prozess zum versuchten Totschlag in der Freiberger Asylunterkunft gesprochen werden. Im November 2022 hatte einer der Bewohner einen anderen mit einem Messer schwer verletzt. Das Leben des Opfers konnte im Krankenhaus gerettet werden. Die Polizei nahm den Tatverdächtigen vor Ort fest. In...