„Mit so einem Ansturm haben wir nicht gerechnet“: Über 2000 Gäste beim Stadt- und Haldenfest in Brand-Erbisdorf

Die Organisatoren gaben alles, das Wetter spielte mit und die Gäste kamen zuhauf: Das Traditionsfest in Brand-Erbisdorf erlebte gute Tage.

Drei Tage lang ging es auf der Reußenhalde in Brand-Erbisdorf hoch her. Zum 58. Mal fand das Stadt- und Haldenfest statt, das am Freitag mit dem Fassbieranstich durch den stellvertretenden Oberbürgermeister Mirko Espig eröffnet wurde.