Regionale Nachrichten und News
  Der Weihnachtsbaum für den Christmarkt 2025 steht schon auf dem Freiberger Obermarkt. Bild: Marcel Schlenkrich

Der Weihnachtsbaum für den Christmarkt 2025 steht schon auf dem Freiberger Obermarkt.
Der Weihnachtsbaum für den Christmarkt 2025 steht schon auf dem Freiberger Obermarkt. Bild: Marcel Schlenkrich
Der Weihnachtsbaum für den Christmarkt 2025 steht schon auf dem Freiberger Obermarkt.
Der Weihnachtsbaum für den Christmarkt 2025 steht schon auf dem Freiberger Obermarkt. Bild: Marcel Schlenkrich
Freiberg
Mit Videos: Wie der Weihnachtsbaum für den Freiberger Christmarkt aus Dittmannsdorf „anreiste“
Von Marcel Schlenkrich, Heike Hubricht
Die stattliche Coloradotanne stammt aus Dittmannsdorf und wurde stundenlang bis in die Silberstadt transportiert. Die „Freie Presse“ begleitete den Baum auf seinem Weg bis zum Freiberger Obermarkt.

Eine prächtige Coloradotanne aus Dittmannsdorf hat am Montag ihren Weg nach Freiberg angetreten: die 15 Meter hohe und knapp drei Tonnen schwere Tanne für den Obermarkt. Sie ist 34 Jahre alt, genau wie der Freiberger Christmarkt.
