Mit Videos: Wie der Weihnachtsbaum für den Freiberger Christmarkt aus Dittmannsdorf „anreiste“

Die stattliche Coloradotanne stammt aus Dittmannsdorf und wurde stundenlang bis in die Silberstadt transportiert. Die „Freie Presse“ begleitete den Baum auf seinem Weg bis zum Freiberger Obermarkt.

Eine prächtige Coloradotanne aus Dittmannsdorf hat am Montag ihren Weg nach Freiberg angetreten: die 15 Meter hohe und knapp drei Tonnen schwere Tanne für den Obermarkt. Sie ist 34 Jahre alt, genau wie der Freiberger Christmarkt. Eine prächtige Coloradotanne aus Dittmannsdorf hat am Montag ihren Weg nach Freiberg angetreten: die 15 Meter hohe und knapp drei Tonnen schwere Tanne für den Obermarkt. Sie ist 34 Jahre alt, genau wie der Freiberger Christmarkt.