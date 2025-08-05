Mittelsachsen: Bauarbeiten an Schulen in den Sommerferien

Freiberg
Von neuen Fachkabinetten über Brandschutz bis zu Hitzeschutzfolien: Während der Sommerferien stehen an mehreren Schulen im Kreis Bau- und Sanierungsprojekte an – so in Freiberg, Rochlitz und Döbeln.
In den Sommerferien hat der Landkreis Mittelsachsen an seinen Schulen Bau- und Sanierungsprojekte verwirklicht. Der Gesamtwert aller derzeit geplanten Maßnahmen beläuft sich laut einem Kreissprecher auf rund 4,77 Millionen Euro, davon entfallen etwa 373.000 Euro auf Arbeiten während der Sommerferien umgesetzt wurden.
