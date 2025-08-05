Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Am Cottagymnasium Brand-Erbisdorf wurde in den Ferien eine Hitzeschutzfolie angebracht.
Am Cottagymnasium Brand-Erbisdorf wurde in den Ferien eine Hitzeschutzfolie angebracht. Bild: Eckardt Mildner
Freiberg
Mittelsachsen: Bauarbeiten an Schulen in den Sommerferien
Redakteur
Von Heike Hubricht
Von neuen Fachkabinetten über Brandschutz bis zu Hitzeschutzfolien: Während der Sommerferien stehen an mehreren Schulen im Kreis Bau- und Sanierungsprojekte an – so in Freiberg, Rochlitz und Döbeln.

In den Sommerferien hat der Landkreis Mittelsachsen an seinen Schulen Bau- und Sanierungsprojekte verwirklicht. Der Gesamtwert aller derzeit geplanten Maßnahmen beläuft sich laut einem Kreissprecher auf rund 4,77 Millionen Euro, davon entfallen etwa 373.000 Euro auf Arbeiten während der Sommerferien umgesetzt wurden.
Mehr Artikel