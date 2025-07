Mittelsachsen hat einen neuen Vize-Landrat: Dieses Quartett führt jetzt den Riesenlandkreis

Vize-Landrat Lothar Beier ist in Rente - und die neue Struktur im Landratsamt greift. Der erste Beigeordnete tritt sein Amt an. Mit in der Führungsriege ist auch eine Frau - wenn auch kommissarisch .

Mittelsachsen hat einen neuen Vize-Landrat: Dr. Christoph Trumpp ist erster Stellvertreter von Landrat Sven Krüger. Er hat sein Amt zum 1. Juli angetreten. Mittelsachsen hat einen neuen Vize-Landrat: Dr. Christoph Trumpp ist erster Stellvertreter von Landrat Sven Krüger. Er hat sein Amt zum 1. Juli angetreten.