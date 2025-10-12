Mittelsachsen hustet und stöhnt

Der Krankenstand in Mittelsachsen ist hoch: Atemwege, Rücken, Psyche verursachen viele Fehltage. Betriebe und Kassen setzen auf Prävention – zeigt sich das in der Praxis? Und was macht die U30 anders?

Mittelsachsen niest und hustet. Gesundheit ist Standortfaktor – in Werkhallen, Büros, Pflegeheimen zwischen Rechenberg-Bienenmühle und Leisnig. Was Beschäftigte aus dem Job reißt, bleibt gleich: Atemwege, Rücken, Stress. Die Kassen zeigen Wirkung – Betriebe übernehmen Verantwortung.