Schnief: Schon wieder ist Erkältungszeit in Mittelsachsen. Atemwegserkrankungen waren im ersten Halbjahr 2025 eine der häufigsten Diagnosen im Landkreis. Bild: Christin Klose/dpa-tmn
Schnief: Schon wieder ist Erkältungszeit in Mittelsachsen. Atemwegserkrankungen waren im ersten Halbjahr 2025 eine der häufigsten Diagnosen im Landkreis. Bild: Christin Klose/dpa-tmn
Freiberg
Mittelsachsen hustet und stöhnt
Redakteur
Von Heike Hubricht
Der Krankenstand in Mittelsachsen ist hoch: Atemwege, Rücken, Psyche verursachen viele Fehltage. Betriebe und Kassen setzen auf Prävention – zeigt sich das in der Praxis? Und was macht die U30 anders?

Mittelsachsen niest und hustet. Gesundheit ist Standortfaktor – in Werkhallen, Büros, Pflegeheimen zwischen Rechenberg-Bienenmühle und Leisnig. Was Beschäftigte aus dem Job reißt, bleibt gleich: Atemwege, Rücken, Stress. Die Kassen zeigen Wirkung – Betriebe übernehmen Verantwortung.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
