MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Landrat Sven Krüger: „Mir ist es wichtig, für die Mittelsachsen direkt ansprechbar zu sein.“
Landrat Sven Krüger: „Mir ist es wichtig, für die Mittelsachsen direkt ansprechbar zu sein.“ Bild: Eckardt Mildner/Archiv
Landrat Sven Krüger: „Mir ist es wichtig, für die Mittelsachsen direkt ansprechbar zu sein.“
Landrat Sven Krüger: „Mir ist es wichtig, für die Mittelsachsen direkt ansprechbar zu sein.“ Bild: Eckardt Mildner/Archiv
Freiberg
Mittelsachsen: Landrat Krüger lädt zur Bürgersprechstunde
Von Farhard Salmanian
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Was läuft gut – und was nicht? Landrat Sven Krüger nimmt sich Zeit für Bürgeranliegen. Wie man mit ihm ins Gespräch kommt.

Landrat Sven Krüger (parteilos) lädt zur zweiten Bürgersprechstunde am 26. Februar ab 17 Uhr ein. Das teilte das Landratsamt Mittelsachsen mit. „Mir ist es wichtig, für die Mittelsachsen direkt ansprechbar zu sein“, sagte Krüger. Die vorigen Gespräche seien wertschätzend und konstruktiv gewesen, so der Landrat.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
20:04 Uhr
2 min.
USA: Öl-Sanktionen wegen Vorgehen gegen Protestler im Iran
Die jüngsten Massenproteste wurden vom iranischen Staatsapparat blutig niedergeschlagen. (Archivbild)
Die USA wollen Irans Führung finanziell schwächen und den Druck nach dem brutalen Niederschlagen der Proteste in dem Land erhöhen. Die neuen Sanktionen drehen sich um den Ölhandel.
22.01.2026
4 min.
„Ich habe es keinen einzigen Tag bereut“: Wie das Hospiz Werdau letzte Wünsche möglich macht
Uwe Schmidt – im Foto mit „Hospizhund“ Simba – wohnt seit einigen Wochen im Werdauer Hospiz. Der Crimmitschauer freut sich auf einen besonderen Ausflug nächste Woche.
Eine Kremserfahrt durch den Werdauer Wald ist für Gäste des SRH Hospizes mehr als ein Ausflug. Die Einrichtung begleitet schwerkranke Menschen auf ihrem letzten Lebensweg und erfüllt Wünsche.
Annegret Riedel
20:09 Uhr
2 min.
Selenskyj kündigt weitere Ukraine-Gespräche für Samstag an
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat die ersten direkten Gesprächen zwischen den Kriegsparteien seit langem als wichtig bezeichnet.
Die ersten direkten Gesprächen zwischen Ukrainern und Russland seit Langem laufen nun unter US-Vermittlung in Abu Dhabi. Präsident Selenskyj sagt, was er davon erwartet.
22.01.2026
3 min.
Auch das gibt es noch im Erzgebirge: Promovierte Medizinerin kehrt in Region zurück
Gynäkologin Dr. Sandy Zorn hat jetzt in Schwarzenberg eine Praxis übernommen.
Es ist eine gute Nachricht zum Start ins Jahr: Für die Frauenarztpraxis von Dr. Martina Rockstroh hat sich jetzt doch noch eine Nachfolgerin gefunden. Eine klassische Rückkehrer-Geschichte.
Beate Kindt-Matuschek
14:30 Uhr
2 min.
„Fachkräfteallianz Mittelsachsen“ stimmt Projekte enger ab
Pia Weißenberg vom Landratsamt Mittelsachsen: „Fachkräftesicherung ist eine fortwährende Aufgabe.“
Fachkräfte fehlen – und Mittelsachsen will 2026 enger zusammenrücken: 14 Partner haben in Döbeln neue Absprachen getroffen. Worum es geht und welche Projekte jetzt im Fokus stehen.
Farhard Salmanian
18:00 Uhr
4 min.
53 Millionen Euro Minus: Warum Mittelsachsen trotz Sparkurs im Kassenkredit landet
Mittelsachsens Landrat Sven Krüger im Gespräch mit der „Freien Presse“.
Der Landkreis spart, wo er kann – doch es reicht nicht. Landrat Sven Krüger erklärt, warum es trotz größter Einsparbemühungen nicht reicht und warum Investitionen trotzdem nötig sind.
Grit Baldauf, Wieland Josch
Mehr Artikel