Mittelsachsen: Landrat Krüger lädt zur Bürgersprechstunde

Was läuft gut – und was nicht? Landrat Sven Krüger nimmt sich Zeit für Bürgeranliegen. Wie man mit ihm ins Gespräch kommt.

Landrat Sven Krüger (parteilos) lädt zur zweiten Bürgersprechstunde am 26. Februar ab 17 Uhr ein. Das teilte das Landratsamt Mittelsachsen mit. „Mir ist es wichtig, für die Mittelsachsen direkt ansprechbar zu sein", sagte Krüger. Die vorigen Gespräche seien wertschätzend und konstruktiv gewesen, so der Landrat.