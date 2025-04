Mittelsachsen: Plan für drei große Dezernate im Landratsamt - Wie geht das mit leeren Kassen?

Im Landratsamt soll ein drittes Dezernat hinzukommen. Die Behörde will damit sogar noch sparen. Warum macht sie diesen Vorschlag?

Das Landratsamt in Mittelsachsen könnte künftig drei, statt bisher zwei große Dezernate haben. Über den Vorschlag für eine andere Struktur in der Kreisverwaltung, mit über 1500 Bediensteten der größte kommunale Arbeitgeber in der Region, beraten die Kreisräte am 12. März in Freiberg. Der Vorschlag aus der Behörde des...