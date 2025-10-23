Mittelsachsen: „Spätschicht“ bietet Einblicke in Unternehmen

Der Landkreis Mittelsachsen beteiligt sich 2025 zum dritten Mal an der „Spätschicht“ und bietet am 14. November spannende Einblicke in sechs regionale Unternehmen.

Der Landkreis Mittelsachsen lädt am Freitag, 14. November, Jobsuchende und Interessierte zur „Spätschicht“ ein, bei der Unternehmen ihre Türen öffnen. In diesem Jahr laden ein: Cotesa GmbH in Mittweida und Döbeln (Luftfahrt), Konmab GmbH in Rossau (Hochleistungsventilatoren), Hygiene Oederan Produktionsgesellschaft mbH in Oederan (Hygieneartikel), WSVK GmbH in Oederan (Kunststoffverarbeitung), Rosskopf + Partner AG in Augustusburg (Innenausbau) und Felix Schoeller GmbH & Co. KG in Weißenborn (Papier). Bei den Führungen erhalten die Gäste Einblicke in Produktionsprozesse. Die Führungen können ab sofort online gebucht werden. (fp)