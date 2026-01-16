MENÜ
In ein Youtube-Shorts gibt es Einblicke in verschiedene Berufe.
In ein Youtube-Shorts gibt es Einblicke in verschiedene Berufe. Bild: Screenshot: Holk Dohle/FP
In ein Youtube-Shorts gibt es Einblicke in verschiedene Berufe.
In ein Youtube-Shorts gibt es Einblicke in verschiedene Berufe. Bild: Screenshot: Holk Dohle/FP
Freiberg
Mittelsachsen startet Influencer-Kampagne: Fünf regionale Ausbildungsbetriebe gesucht
Redakteur
Von Holk Dohle
Der Landkreis setzt das Azubi-Influencer-Projekt fort. Fünf regionale Ausbildungsbetriebe sollen gemeinsam mit Influencer DorFuchs Jugendlichen Einblicke in verschiedene Berufe geben.

Der Landkreis Mittelsachsen setzt das Azubi-Influencer-Projekt fort und startet die neue Kampagne „Influencer trifft Ausbildung“. Fünf regionale Ausbildungsbetriebe sollen gemeinsam mit Influencer DorFuchs Jugendlichen Einblicke in verschiedene Berufe geben. Die Teilnahme ist für die Unternehmen kostenfrei.
