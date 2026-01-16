Mittelsachsen startet Influencer-Kampagne: Fünf regionale Ausbildungsbetriebe gesucht

Der Landkreis setzt das Azubi-Influencer-Projekt fort. Fünf regionale Ausbildungsbetriebe sollen gemeinsam mit Influencer DorFuchs Jugendlichen Einblicke in verschiedene Berufe geben.

Der Landkreis Mittelsachsen setzt das Azubi-Influencer-Projekt fort und startet die neue Kampagne „Influencer trifft Ausbildung“. Fünf regionale Ausbildungsbetriebe sollen gemeinsam mit Influencer DorFuchs Jugendlichen Einblicke in verschiedene Berufe geben. Die Teilnahme ist für die Unternehmen kostenfrei. Der Landkreis Mittelsachsen setzt das Azubi-Influencer-Projekt fort und startet die neue Kampagne „Influencer trifft Ausbildung“. Fünf regionale Ausbildungsbetriebe sollen gemeinsam mit Influencer DorFuchs Jugendlichen Einblicke in verschiedene Berufe geben. Die Teilnahme ist für die Unternehmen kostenfrei.