Mittelsachsen startet Influencer-Kampagne: Fünf regionale Ausbildungsbetriebe gesucht

Freiberg
Der Landkreis Mittelsachsen setzt das Azubi-Influencer-Projekt fort und startet die neue Kampagne „Influencer trifft Ausbildung“. Fünf regionale Ausbildungsbetriebe sollen gemeinsam mit Influencer DorFuchs Jugendlichen Einblicke in verschiedene Berufe geben. Die Teilnahme ist für die Unternehmen kostenfrei.
