Mobile Augenuntersuchung in Mulda: Was Interessenten wissen müssen

Ein Augenmobil eines Berliner Unternehmens bietet am 27. Mai im Erzgebirgsort nicht-ärztliche Messungen an. Es geht um Früherkennung. Wer kann das Angebot nutzen - und was kostet es?

Ein Augenmobil des Unternehmens Mirantus Health macht am 27. Mai Station in Mulda. Interessierte können dort auf eigene Kosten ihre Augen von Optometristen untersuchen lassen.