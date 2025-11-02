Modellbahnbörse Freiberg: Trubel und Tausch im Brauhof

Freiberg
Die zweite Modellbahnbörse im Freiberger Brauhof war wieder ein Besuchermagnet. Zehn Händler verkauften oder tauschten alles, was Modelleisenbahner zum Renovieren oder Bauen benötigen.
Im Brauhof herrschte am Sonntag ein reges Treiben: Die Modellbahnbörse des Freiberger Modelleisenbahnclubs 1965 zog zahlreiche Enthusiasten an. Zwischen den zehn Händlern und den Gästen wurde gefachsimpelt, gesucht und gekauft. Modelle von TT-Zeuke Berlin, Märklin und Piko wechselten ebenso den Besitzer wie kleine Beutel mit Ersatzteilen.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.