Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Pepe Hammer (r.) ist stolz auf seinen neuen Güterwagen, den er mit seiner Mama Nadine Gorille kaufte.
Pepe Hammer (r.) ist stolz auf seinen neuen Güterwagen, den er mit seiner Mama Nadine Gorille kaufte. Bild: Mathias Herrmann
Pepe Hammer (r.) ist stolz auf seinen neuen Güterwagen, den er mit seiner Mama Nadine Gorille kaufte.
Pepe Hammer (r.) ist stolz auf seinen neuen Güterwagen, den er mit seiner Mama Nadine Gorille kaufte. Bild: Mathias Herrmann
Freiberg
Modellbahnbörse Freiberg: Trubel und Tausch im Brauhof
Von Mathias Herrmann
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die zweite Modellbahnbörse im Freiberger Brauhof war wieder ein Besuchermagnet. Zehn Händler verkauften oder tauschten alles, was Modelleisenbahner zum Renovieren oder Bauen benötigen.

Im Brauhof herrschte am Sonntag ein reges Treiben: Die Modellbahnbörse des Freiberger Modelleisenbahnclubs 1965 zog zahlreiche Enthusiasten an. Zwischen den zehn Händlern und den Gästen wurde gefachsimpelt, gesucht und gekauft. Modelle von TT-Zeuke Berlin, Märklin und Piko wechselten ebenso den Besitzer wie kleine Beutel mit Ersatzteilen.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
17.10.2025
2 min.
Kleine Bahnen, große Leidenschaft: Modelleisenbahn-Börse in Helbigsdorf
Ralf Ahrens aus Helbigsdorf baut gerade ein Bahnbetriebswerk mit Drehscheibe und Lokschuppen.
Im Gasthof Helbigsdorf surren die kleinen Bahnen: Zur 7. Modellbahnbörse treffen sich am Sonntag Händler, Sammler und Familien.
Heike Hubricht
03.11.2025
5 min.
Erzgebirge im Fokus: Neun potenzielle Endlagerflächen für Deutschlands Atommüll in Sachsen
Im aktuellen Sachstand der BGE sind nur noch neun Teilflächen in Sachsen als mögliche Atommüllendlager übrig (blau gekennzeichnet).
Freude bei der Kirchberger Bürgermeisterin: Nach langem Bangen ist das Umfeld des Ortes als Standort ausgeschlossen. Dafür rücken die Räume Annaberg-Buchholz, Olbernhau, Seiffen, Freiberg und Ostsachsen in den direkten Fokus der Endlagersucher.
Jens Eumann
01.10.2025
3 min.
„Mensch ärgere Dich nicht“: Freiberg-Sonderedition überrascht mit frischem Wind
Udo Babatz, Albrecht Holländer und Michel Hirschfeld (v.l.) gehören zum Entwicklungsteam.
Nach Monopoly kommt die Freiberg-Edition von Mensch-ärgere-dich-nicht. Der Lions Club präsentiert die Edition. Mit einer Stadtmeisterschaft beginnt der Verkauf. Das müssen Interessenten wissen:
Mathias Herrmann
02.11.2025
3 min.
Fichte für Weihnachtsmarkt in Leipzig kommt aus dem Vogtland: Der Spender des Baums ist prominent
Die Fichte für den Weihnachtsmarkt in Leipzig misst 22 Meter und wiegt vier Tonnen.
In der Nähe von Kottenheide wurde der Baum von der Firma Waldwirtschaft Jacob gefällt. Am Montag wird er in Leipzig aufgestellt und geschmückt.
Eckhard Sommer
Von Jens Eumann
3 min.
18:07 Uhr
3 min.
Bund vs. Ärzte: Wer darf sagen: Du lebst, du stirbst?
Meinung
Redakteur
Der Erste Senat des Bundesverfassungsgerichtes hat Regeln aus dem Infektionsschutzgesetz gekippt. Dabei hatten fünf der acht Richter den Bund 2021 erst aufgefordert zu handeln.
Ärzte sehen sich durch das jüngste Urteil im Triage-Streit bestätigt, aber das ethische Dilemma bleibt.
Jens Eumann
18:00 Uhr
3 min.
Angriff auf Grünen-Wahlkämpfer in Chemnitz: Angeklagter kommt nun doch ohne Strafe davon
Im Europa- und Kommunalwahlkampf 2024 wurden zahlreiche Wahlplakate zerstört.
Im Europawahlkampf 2024 soll ein 35-Jähriger gegenüber einem Grünen-Wahlkämpfer handgreiflich geworden sein. Das Landgericht kassierte nun eine Verurteilung des Mannes aus erster Instanz.
Benjamin Lummer
Mehr Artikel