Modenschau statt Sägestaub in der Brettmühle: Die schönsten Bilder vom Hutfest Mulda

Mulda wurde früher auch als „Hutstadt“ bezeichnet. Am Freitag verwandelte sich die Brettmühle zum Modesalon. Was ist das Besondere am Hut?

Für manche schlicht eine Kopfbedeckung, für andere ein extravagantes Accessoire: Der Hut. Unter dem Motto „Gut behütet" haben am Freitagabend 65 Gäste in der Brettmühle Mulda Hutfest gefeiert. Dazu hatte Doreen Hanisch-Enderlein vom Förderverein Technische Denkmale Mulda eingeladen und einen Abend voller Hüte, Mode, Style und Spaß...