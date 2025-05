Motorradfahrer bei Unfall nahe Großhartmannsdorf schwer verletzt

Ein 54-jähriger war mit seinem Pkw auf den Biker aufgefahren.

Großhartmannsdorf.

Zu einem schweren Verkehrsunfall mussten Polizei und Rettungsdienst am Sonntagnachmittag nahe Großhartmannsdorf ausrücken. Gegen 15.40 Uhr waren auf der Staatsstraße S 207 aus Richtung Sayda in Richtung Freiberg ein 54-jähriger Fahrer eines Pkw Cupra sowie ein 26-jähriger Motorradfahrer unterwegs. Als der Biker mit seinem Krad Ducati an der Einmündung zur Staatsstraße 215 verkehrsbedingt anhalten musste, bemerkte das der Autofahrer offenbar zu spät. Der Cupra fuhr auf das Motorrad auf. Bei der Kollision erlitt der 26-jährige Motorradfahrer nach derzeitigem Kenntnisstand schwere Verletzungen, heißt es im Polizeibericht. Der Sachschaden an den beiden Fahrzeugen wird auf insgesamt etwa 10.000 Euro geschätzt. (fp)