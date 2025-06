Mühlentag: Mulda ist inzwischen mehr als ein Geheimtipp

Zum Mühlentag zieht Mulda jährlich rund 800 Gäste an. Die Brettmühle bietet spannende Einblicke in die Vergangenheit. Was steht auf dem Programm?

Vom Geheimtipp zum Besuchermagneten: Zum Mühlentag am Pfingstmontag strömen jedes Jahr an die 800 Interessierte nach Mulda. Denn in dem Erzgebirgsort findet traditionell eine Veranstaltung in der Brettmühle, Hauptstraße 91, statt. In dem historischen Sägewerk, das über zwei Gatter verfügt, gibt es wieder Schausägen. Zudem kann die einstige...