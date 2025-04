Münch bleibt, Hartewig geht: So mittelsächsisch ist der FDP-Landesvorstand noch

Philipp Hartewig verabschiedet sich von der FDP-Führung in Sachsen. Dagegen will Katrin Münch in Dresden weiter die ländliche Perspektive einbringen.

Mittelsachsens FDP-Chefin Katrin Münch (43) ist beim Landesparteitag der FDP erneut in den Landesvorstand gewählt worden. Als Beisitzerin will sie auch künftig die Sichtweise des ländlichen Raums in das Führungsgremium einbringen, teilt sie mit. „Ich setze mich für eine liberale Politik ein, die wirtschaftliche Vernunft mit sozialer...