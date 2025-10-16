Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Ralf Ahrens und Katrin Weigold von Ortsverein „Drei weiße Birken" Helbigsdorf, Foto von 2024.
Ralf Ahrens und Katrin Weigold von Ortsverein „Drei weiße Birken“ Helbigsdorf, Foto von 2024. Bild: A. Scharf
Freiberg
Mulda: Helbigsdorf bekommt einen neuen Spielplatz
Redakteur
Von Heike Hubricht
Am Freitag wird der neue Spielplatz am Gasthof im Muldaer Ortsteil Helbigsdorf eingeweiht. Und das ist bei Weitem nicht alles.

Der neue Spielplatz am Gasthof Helbigsdorf wird am Freitag, dem 17. Oktober, ab 16 Uhr mit einem Kinderfest eingeweiht. Der Ortsverein „Drei weiße Birken“ lädt Familien ein, mit Eltern und Großeltern vorbeizukommen und sich auf dem neuen Platz auszutoben. Zur Stärkung gibt es selbstgebackenen Kuchen und Bratwurst.
