Mulda: Helbigsdorf bekommt einen neuen Spielplatz

Am Freitag wird der neue Spielplatz am Gasthof im Muldaer Ortsteil Helbigsdorf eingeweiht. Und das ist bei Weitem nicht alles.

Der neue Spielplatz am Gasthof Helbigsdorf wird am Freitag, dem 17. Oktober, ab 16 Uhr mit einem Kinderfest eingeweiht. Der Ortsverein „Drei weiße Birken" lädt Familien ein, mit Eltern und Großeltern vorbeizukommen und sich auf dem neuen Platz auszutoben. Zur Stärkung gibt es selbstgebackenen Kuchen und Bratwurst.