Mulda: Veranstaltung in Brettmühle erinnert an Hutstadt-Tradition

Mode, Hutkunst und eine Lesung gibt es am Freitag in der historischen Brettmühle. Mulda feiert seine Vergangenheit mit Stil.

Ein unterhaltsamer Abend unter dem Motto „Gut behütet“ findet am Freitag, 16. Mai, ab 18 Uhr in der Brettmühle Mulda statt. Dazu lädt Doreen Hanisch-Enderlein vom Förderverein Technische Denkmale Mulda ein. „Viele Gäste werden die Besucher passend zum Thema unterhalten“, sagt Petra Schumann, die Schatzmeisterin des Vereins. So stehen...