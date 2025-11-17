Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Mulda weiht saniertes Feuerwehrgerätehaus ein: 600.000 Euro für modernes Traditionsgebäude
Nach einjähriger Bauzeit ist das Feuerwehrgerätehaus in Mulda saniert. Für rund 600.000 Euro entstand ein Depot, das Tradition bewahrt, die Einsatzkräfte entlastet und den Nachwuchs motivieren soll.

Sechs Jahre Planung, zwölf Monate Baustelle – und seit Freitagabend hat das erzgebirgische Mulda wieder ein Feuerwehrgerätehaus, das sich sehen lassen kann. Beim Festakt übergab Bürgermeister Michael Wiezorek (parteilos) den symbolischen Schlüssel an Gemeindewehrleiter Gerd Saring und Ortswehrleiter Uwe Dietrich. Auch Altbürgermeister...
