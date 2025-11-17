Mulda weiht saniertes Feuerwehrgerätehaus ein: 600.000 Euro für modernes Traditionsgebäude

Muldas Feuerwehrchef Uwe Dietrich (m.) nimmt von Bürgermeister Michael Wiezorek (r.) und Gemeindewehrleiter Gerd Saring den symbolischen Schlüssel für das sanierte Depot entgegen. Bild: A. Scharf

Das sanierte Muldaer Feuerwehrgerätehaus wurde am Freitagabend offiziell eingeweiht. Bild: Gerd Saring/FFW Mulda

Die bestmögliche Lösung für das Depot: Anthony Vicktor (l./zweiter stellvertretender Wehrleiter) und Maik Richter (erster stellvertretender Wehrleiter) sind mit dem Ergebnis der Sanierung zufrieden – hier in der neuen Umkleide des Muldaer Depots. „Das motiviert uns und ist sehr wichtig für die Nachwuchsgewinnung. Denn die Jugend möchte immer die neueste Technik“, betont Richter. Es sei die bestmögliche Variante gefunden worden: Die historische Hülle sei erhalten geblieben und zugleich seien moderne und funktionale Räume entstanden. Bild: Andy Scharf

Ideale Bedingungen gibt es im neuen Schulungsraum. An der Decke hängt ein Beamer, die Beleuchtung kann individuell über die multifunktionale Wandschalter gesteuert werden. Jugendwart Heiko Grimmer (v. l.), sein Stellvertreter Kai Dietrich und Maschinist Eric Grimmer testen die Möglichkeiten. Bild: Andy Scharf

Mittelsachsens Kreisbrandmeister Tommy Kühn war zur Einweihung in Mulda dabei. Er verwies auf die großen finanziellen Anstrengungen, die die Kommunen für Erhalt und Modernisierung der Gerätehäuser stemmen. Der Landkreis habe die Fördermittel auch erst nach mehren Anläufen Muldas bewilligt, „denn es gibt noch Gerätehäuser in unserem Landkreis, die in einem viel schlechteren Zustand waren und sind“, erklärt Kühn. So hätten die Objekte in Gersdorf bei Hartha und Lüttewitz bei Döbeln Priorität gehabt. Dort gab es lange nur eine Halle mit Kleiderhaken an den Wänden, in der auch das Feuerwehrfahrzeug stand. Teils gab es keine Heizung und kein fließend Wasser. „Wir versuchen alles, aber das Geld wird auch in den kommenden Jahren nicht reichen, um für alle Wehren zeitgemäße und würdige Bedingungen zu schaffen“, betont Kühn. Bild: Andy Scharf

Muldas Feuerwehr-Ikone Manfred Dietrich wünscht den ehrenamtlichen Brandschützern viel Glück und Gesundheit. Daher überreichte er zur Eröffnung des Gerätehauses eine geschnitzte Figur des Schutzpatrons Sankt Florian. Der Künstler ist unbekannt. Der 92-Jährige ist seit mehr als 60 Jahren Mitglied und diente unter sieben Wehrleitern als deren rechte Hand. Oder, wie Dietrich in einer knackigen Rede mit kraftvoller Stimme augenzwinkernd sagte: „Ich habe die Aktentaschen getragen.“ Noch heute ist er in der Ehren- und Altersabteilung aktiv. Auch Sohn und Enkel sind in der Truppe dabei. Bild: Andy Scharf