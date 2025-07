Mutmaßliche Einbrecher steigen in Weißenborn in Einfamilienhaus ein – Ein aufmerksamer Zeuge ruft die Polizei

Gegen die zwei Tatverdächtigen ermittelt nun die Polizei wegen Einbruchsdiebstahls.

Zwei mutmaßliche Einbrecher sind am Samstagabend in Weißenborn auf frischer Tat gestellt worden. Wie die Polizei mitteilte, hatte gegen 20.15 Uhr ein Zeuge einen Mann beobachtet, der über ein aufgebrochenes Fenster in ein Einfamilienhaus an der Frauensteiner Straße eindrang. Er rief die Polizei. Die Beamten stellten im Haus zwei...