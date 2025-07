Nach Leserhinweis: Stolperfalle an der Hainichener Straße in Freiberg wird beseitigt

Stadtsprecherin Sandra Eberbach reagiert auf Kritik und sagt, wohin sich Bürger mit Anliegen wenden können.

Die Reparatur des Gehwegs an der Hainichener Straße in Freiberg ist bereits beauftragt - das hat Stadtsprecherin Sandra Eberbach auf eine Anfrage der „Freien Presse“ hin mitgeteilt. Hans Gunter Bürgel hatte sich an die Lokalredaktion gewandt, weil unterhalb der Lessingstraße ein Stein im Gehwegpflaster herausragt. „Das Wunder der...