Nach Militärfahrzeug-Treffen in Halsbrücke: Veranstalter zeigt sich dankbar

Freiberg
Das Treffen historischer Militärfahrzeuge in Halsbrücke bei Freiberg war ein Erfolg. Jetzt spendet der Veranstalter einen Teil der Einnahmen an regionale Vereine.
Rund 1000 Besucher sind voriges Wochenende zum Treffen historischer Militärfahrzeuge nach Halsbrücke gekommen. Ein Erfolg für Veranstalter Marco Dahten, wie er Tage später sagt. Am dem Erfolg sollen hiesige Vereine beteiligt werden.
