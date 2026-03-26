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Das Aus für die Pepco-Filiale am Häuersteig in Freiberg.
Das Aus für die Pepco-Filiale am Häuersteig in Freiberg. Foto: Eckardt Mildner
Der Pepco-Laden am Häuersteig in Freiberg ist geschlossen.
Der Pepco-Laden am Häuersteig in Freiberg ist geschlossen. Foto: Eckardt Mildner
Philipp Krause leitete den Pepco-Markt am Häuersteig in Freiberg zur Eröffnung 2024.
Philipp Krause leitete den Pepco-Markt am Häuersteig in Freiberg zur Eröffnung 2024. Foto: Cornelia Schönberg/Archiv
Das Aus für die Pepco-Filiale am Häuersteig in Freiberg.
Das Aus für die Pepco-Filiale am Häuersteig in Freiberg. Foto: Eckardt Mildner
Der Pepco-Laden am Häuersteig in Freiberg ist geschlossen.
Der Pepco-Laden am Häuersteig in Freiberg ist geschlossen. Foto: Eckardt Mildner
Philipp Krause leitete den Pepco-Markt am Häuersteig in Freiberg zur Eröffnung 2024.
Philipp Krause leitete den Pepco-Markt am Häuersteig in Freiberg zur Eröffnung 2024. Foto: Cornelia Schönberg/Archiv
Freiberg
Nach nur zwei Jahren: Pepco am Häuersteig in Freiberg wieder zu
Redakteur
Von Cornelia Schönberg
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Im Februar 2024 eröffnet, hat der Non-Food-Discounter schon wieder geschlossen. Es ist nicht die einzige Filiale in Südwestsachsen.

Der Wettbewerb im Niedrigpreissegment ist groß, auch in Freiberg. Neben Discountern wie Kik, Tedi, Action, Mäc Geiz, Euro Shop und Lilapetz hatte Pepco vor zwei Jahren am Häuersteig in Freiberg eine Filiale eröffnet. Geworben wurde mit saisonalen Dekoartikeln, Wohnaccessoires sowie Kleidung in XXXL-Größen. Diese Filiale ist nun geschlossen...
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