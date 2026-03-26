Nach nur zwei Jahren: Pepco am Häuersteig in Freiberg wieder zu

Im Februar 2024 eröffnet, hat der Non-Food-Discounter schon wieder geschlossen. Es ist nicht die einzige Filiale in Südwestsachsen.

Der Wettbewerb im Niedrigpreissegment ist groß, auch in Freiberg. Neben Discountern wie Kik, Tedi, Action, Mäc Geiz, Euro Shop und Lilapetz hatte Pepco vor zwei Jahren am Häuersteig in Freiberg eine Filiale eröffnet. Geworben wurde mit saisonalen Dekoartikeln, Wohnaccessoires sowie Kleidung in XXXL-Größen. Diese Filiale ist nun geschlossen... Der Wettbewerb im Niedrigpreissegment ist groß, auch in Freiberg. Neben Discountern wie Kik, Tedi, Action, Mäc Geiz, Euro Shop und Lilapetz hatte Pepco vor zwei Jahren am Häuersteig in Freiberg eine Filiale eröffnet. Geworben wurde mit saisonalen Dekoartikeln, Wohnaccessoires sowie Kleidung in XXXL-Größen. Diese Filiale ist nun geschlossen...