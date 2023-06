Nach schweren Zeiten: Am Hotel Alekto in Freiberg gehen die Lichter wieder an

Still und dunkel war es in den vergangenen Jahren um das Hotel Alekto nahe dem Freiberger Bahnhof geworden. Das größte Hotel der Stadt war in einen Dornröschenschlaf gefallen. So gab es schon lange Zeit keine Außenbeleuchtung mehr. Der Hotelbetrieb lief zwar weiter, doch das Restaurant im Erdgeschoss ist seit 2020 geschlossen.