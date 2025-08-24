Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Die S 184 zwischen Freiberg und Weißenborn war Sonntagmittag unfallbedingt gesperrt. Im Bild: Dirk Bellmann, Leiter der Freiwilligen Feuerwehr Zug.
Die S 184 zwischen Freiberg und Weißenborn war Sonntagmittag unfallbedingt gesperrt. Im Bild: Dirk Bellmann, Leiter der Freiwilligen Feuerwehr Zug.
Die S 184 zwischen Freiberg und Weißenborn war Sonntagmittag unfallbedingt gesperrt. Im Bild: Dirk Bellmann, Leiter der Freiwilligen Feuerwehr Zug.
Freiberg
Nach Unfall an der Rosine: Straße zwischen Freiberg und Weißenborn wieder frei
Von Cornelia Schönberg
Wegen eines Unfalls war die S 184 in Höhe der Rosine am Sonntag vollgesperrt. Der Unfallfahrer war alkoholisiert. Auch ein Drogentest wurde gemacht.

Die Straße zwischen Freiberg und Weißenborn (S 184) ist wieder frei. Das teilt der Polizeiführer vom Dienst im Lagezentrum der Polizei Chemnitz auf Nachfrage mit. Am Sonntagmittag war die Strecke wegen eines Unfalls vollgesperrt.
