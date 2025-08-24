Nach Unfall an der Rosine: Straße zwischen Freiberg und Weißenborn wieder frei

Wegen eines Unfalls war die S 184 in Höhe der Rosine am Sonntag vollgesperrt. Der Unfallfahrer war alkoholisiert. Auch ein Drogentest wurde gemacht.

Die Straße zwischen Freiberg und Weißenborn (S 184) ist wieder frei. Das teilt der Polizeiführer vom Dienst im Lagezentrum der Polizei Chemnitz auf Nachfrage mit. Am Sonntagmittag war die Strecke wegen eines Unfalls vollgesperrt.