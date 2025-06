Nach Unfall auf B 101 bei Brand-Erbisdorf: Welche Strafe erhält der Verursacher?

Ein Auffahrunfall am 1. Dezember 2024 auf der Bundesstraße 101 nahe Mönchenfrei forderte fünf Verletzte. Am Montag stand ein 27-Jähriger wegen fahrlässiger Körperverletzung vor Gericht.

Um den schweren Verkehrsunfall am 1. Dezember 2024 auf der B 101 bei Mönchenfrei ist es am Montag am Freiberger Amtsgericht gegangen. Ein 27-jähriger Mann aus einer Erzgebirgsgemeinde stand wegen fahrlässiger Körperverletzung vor dem Kadi. Er hatte einen Strafbefehl über 30 Tagessätze zu 40 Euro erhalten und dagegen Einspruch erhoben.