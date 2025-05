Nach Waldbrand in Langenau: Was tun, wenn es im Wald brennt?

In Langenau hat die Feuerwehr einen Waldbrand gelöscht. Wie groß die Waldbrandgefahr in Mittelsachsen ist, wie sich Feuerwehren und Waldbesitzer darauf einstellen und was im Fall der Fälle zu tun ist.

Täglich checkt Nico Geißler die Waldbrandgefahr in Mittelsachsen. Er ist Gemeindewehrleiter der Stadt Brand-Erbisdorf und war am Mittwoch bei den Löscharbeiten in einem Wald bei Langenau dabei. Ein Anrufer hatte per Notruf den Brand gemeldet. Daraufhin rückten die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren Brand-Erbisdorf und Langenau aus. Es...