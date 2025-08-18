Nachhaltigkeit im Fokus: Forum in Freiberg diskutiert Chancen

Zum dritten Mal findet das Sächsische Forum Nachhaltigkeit am Dienstag in Freiberg statt.

Der Bundesverband mittelständische Wirtschaft, Unternehmerverband Deutschlands, lädt gemeinsam mit dem Landkreis Mittelsachsen und der TU Bergakademie für Dienstag zum 3. Sächsischen Forum Nachhaltigkeit in die Alte Mensa an der Petersstraße in Freiberg ein. Nachhaltigkeit entwickelt sich zunehmend zu einem entscheidenden Erfolgsfaktor in der...