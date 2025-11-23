Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Durch den Abend im Freiberger Dom führten Sabine Lohmann (Foto) und Kathrin Hutzschenreuther. Bild: Eckardt Mildner
Durch den Abend im Freiberger Dom führten Sabine Lohmann (Foto) und Kathrin Hutzschenreuther. Bild: Eckardt Mildner
Freiberg
Nacht im Freiberger Dom: Gäste erleben Gotteshaus im Halbdunkel
Redakteur
Von Eckardt Mildner, Heike Hubricht
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Lyrik, Gedankenimpulse und Stille: Die neue Führung „Nacht im Dom“ ließ den Freiberger Dom St. Marien am Samstagabend ganz neu erleben.

Auf leisen Schwingen hat am Samstag im Freiberger Dom St. Marien die Nacht genaht: Bei der neuen Führung „Nacht im Dom“ erlebten die rund 40 Besucherinnen und Besucher den evangelisch-lutherischen Dom im Halbdunkel, begleitet von Gedichten, Gedankenimpulsen und Stille. Der weltberühmte Kirchenbau mit Goldener Pforte und Silbermann-Orgeln...
