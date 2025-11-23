Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Bild: eckardt mildner
 8 Bilder
Freiberg
Nachts im Museum: Familien entdecken leuchtende Minerale in der Freiberger Terra mineralia
Redakteur
Von Heike Hubricht
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Wenn das Licht in der Freiberger „Terra“ ausgeht, beginnt das Abenteuer: Bei „Nachts durchs Museum“ entdecken Kinder auch fluoreszierende Minerale.

Ungewöhnlich und spannend: Am Samstagabend wurde es in der Terra mineralia in Freiberg dunkel: Bei der Familienführung „Nachts durchs Museum“ erkundeten Kinder ab sieben Jahren mit Kopflampen und UV-Lampen fluoreszierende Minerale und experimentierten mit Pudding, Eiern und Waschpulver. Durch Ausstellung und Mitmach-Labor...
