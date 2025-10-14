Nassau handwerkt wenige Tage vor allen anderen im Erzgebirge: Ein cleverer Schachzug?

Tischler, Schmied, Klöppelfrauen und viele mehr haben im Erlebnispfarrhof ihr Handwerk gezeigt. Besucher konnten sich selbst ausprobieren. Der große Aufschlag kommt aber in dieser Woche.

Trockenes Wetter im Oktober ist vor allem: Glückssache. Nassau hatte Glück und erwischte ein paar trockene Stunden im bisher recht verregneten Oktober. So konnten mehr als 50 Besucher im Erlebnispfarrhof Nassau am Sonntagnachmittag erleben, wie ein Steinmetz arbeitet, was ein Schmied in seiner mobilen Schmiede anstellt, wie geklöppelt wird, wie... Trockenes Wetter im Oktober ist vor allem: Glückssache. Nassau hatte Glück und erwischte ein paar trockene Stunden im bisher recht verregneten Oktober. So konnten mehr als 50 Besucher im Erlebnispfarrhof Nassau am Sonntagnachmittag erleben, wie ein Steinmetz arbeitet, was ein Schmied in seiner mobilen Schmiede anstellt, wie geklöppelt wird, wie...