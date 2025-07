Naturmarkt in Tharandt: Kinderbuchautorin stellt Buch vor

Am Sonnabend, 19. Juli von 9 bis13 Uhr gibt es wieder regionale Produkte zu kaufen. Doch es gibt auch etwas Neues.

Der Naturmarkt Tharandter Wald am Sonnabend, 19. Juli hat wieder einige spezielle Angebote. Es gibt diesmal ein Sortiment an Straßen- und Hausschuhen - die wohlbekannten von Helmut Trunte aus dem Erzgebirge. Die Kinderbuchautorin Sabrina Ehnert ist u. a. mit ihrem Kinderbuch „Maca & Friedwald - Die Legende des Mondes“ (Buch 3) auf dem Naturmarkt vor Ort. Dieses Buch enthält eine Geschichte über Ashish - einen Jungen, der in der Lage war die Herzen anderer zu heilen. Neben diesen speziellen Angeboten gibt es die markttypischen Produkte wie Honigprodukte, Leinöl, Fruchtaufstriche, Kräutertees, Käse, Wurst und Fleischwaren. Der Naturmarkt findet von 9 bis 13 Uhr auf dem Parkplatz Pienner Straße 1 in Tharandt statt. (fp)