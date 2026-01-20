Neue Debatte um das Freiberg-Kennzeichen: Verfassungsschutz, Landrat und Forscher ordnen mögliche rechte Bedeutung ein

Freiberg
Die Abkürzung „FG“ kann in rechtsextremen Kreisen für „Führers Geburtstag“ stehen, sagen der Verfassungsschutz in Brandenburg und Niedersachsen. Was heißt das für Freiberg?
„FG“ steht in Sachsen und auf tausenden Autokennzeichen für Freiberg. Den Ämtern für Verfassungsschutz in Brandenburg und in Niedersachsen zufolge kann „FG“ in rechtsextremen Kreisen auch für „Führers Geburtstag“ stehen. Auf dem Nummernschild deute die Abkürzung auf eine mögliche rechte Gesinnung hin, schreibt das Amt in...
