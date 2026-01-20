MENÜ
  • Neue Debatte um das Freiberg-Kennzeichen: Verfassungsschutz, Landrat und Forscher ordnen mögliche rechte Bedeutung ein

Das Kennzeichen „FG" steht auf Kennzeichen für Freiberg. In extremistischen Kreisen kann es auch etwas anderes bedeuten.
Das Kennzeichen „FG“ steht auf Kennzeichen für Freiberg. In extremistischen Kreisen kann es auch etwas anderes bedeuten. Bild: Tim Fischer
Kauft jemand ein Auto in Freiberg, um das Ortskennzeichen für ein rechtsextremistisches Symbol zu nutzen? Daran gibt es Zweifel.
Kauft jemand ein Auto in Freiberg, um das Ortskennzeichen für ein rechtsextremistisches Symbol zu nutzen? Daran gibt es Zweifel. Bild: Tim Fischer
Als Ortskennung ist „FG" unproblematisch, heißt es aus dem Landesamt für Verfassungsschutz.
Als Ortskennung ist „FG“ unproblematisch, heißt es aus dem Landesamt für Verfassungsschutz. Bild: Robert Michael/dpa
Das Kennzeichen „FG“ steht auf Kennzeichen für Freiberg. In extremistischen Kreisen kann es auch etwas anderes bedeuten.
Das Kennzeichen „FG“ steht auf Kennzeichen für Freiberg. In extremistischen Kreisen kann es auch etwas anderes bedeuten. Bild: Tim Fischer
Kauft jemand ein Auto in Freiberg, um das Ortskennzeichen für ein rechtsextremistisches Symbol zu nutzen? Daran gibt es Zweifel.
Kauft jemand ein Auto in Freiberg, um das Ortskennzeichen für ein rechtsextremistisches Symbol zu nutzen? Daran gibt es Zweifel. Bild: Tim Fischer
Als Ortskennung ist „FG“ unproblematisch, heißt es aus dem Landesamt für Verfassungsschutz.
Als Ortskennung ist „FG“ unproblematisch, heißt es aus dem Landesamt für Verfassungsschutz. Bild: Robert Michael/dpa
Freiberg
Neue Debatte um das Freiberg-Kennzeichen: Verfassungsschutz, Landrat und Forscher ordnen mögliche rechte Bedeutung ein
Redakteur
Von Johanna Klix
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Abkürzung „FG“ kann in rechtsextremen Kreisen für „Führers Geburtstag“ stehen, sagen der Verfassungsschutz in Brandenburg und Niedersachsen. Was heißt das für Freiberg?

„FG“ steht in Sachsen und auf tausenden Autokennzeichen für Freiberg. Den Ämtern für Verfassungsschutz in Brandenburg und in Niedersachsen zufolge kann „FG“ in rechtsextremen Kreisen auch für „Führers Geburtstag“ stehen. Auf dem Nummernschild deute die Abkürzung auf eine mögliche rechte Gesinnung hin, schreibt das Amt in...
