Neue Einbahnstraße in Freiberg für vier Wochen: In der Beethovenstraße wird gebaut

Der Gehweg der Beethovenstraße zwischen Amtsgericht und Johann-Sebastian-Bach-Straße in Freiberg muss für Bauarbeiten rund vier Wochen gesperrt werden. Das hat Auswirkungen auf den Autoverkehr.

Die Beethovenstraße in Freiberg wird vorübergehend zur Einbahnstraße. Grund dafür sind Arbeiten am Gehweg und den Leitungen, die zwischen Mitte Mai und Anfang Juni erfolgen sollen. Dies erfolgt im Abschnitt zwischen Amtsgericht und Johann-Sebastian-Bach-Straße. Los geht es am Montag (12. Mai), bis zum 6. Juni sollen die Arbeiten beendet sein....