Neue Hausarztpraxis in Brand-Erbisdorf öffnet im März – Termine ab sofort

Jetzt steht es fest: Anna Prkno wird die neue Hausärztin im Külzgebiet von Brand-Erbisdorf. Termine gibt es ab sofort. Was Patienten jetzt beachten sollten.

Der Lichtblick rückt näher: Ab 2. März 2026 eröffnet in Brand-Erbisdorf eine neue Praxis für Allgemeinmedizin. Sie wird von Dr. Anna Prkno geleitet und gehört zum Medizinischen Versorgungszentrum Freiberg. Prkno praktiziere derzeit noch in Dresden, werde aber ihren Lebensmittelpunkt künftig in die Region verlagern, teilt Claudia Steinbach,...