Neue Sporthalle im Stadtteil Friedeburg? Was die Kandidaten zur OB-Wahl in Freiberg dazu sagen

Die Sporthallen an den Schulen im Stadtteil Friedeburg sind nicht mehr zeitgemäß. Sanieren oder gleich eine große neue bauen? Diskutiert wird schon lange. Welche Ansichten haben die OB-Kandidaten?

Das Gras steht hoch auf dem Gelände der ehemaligen Kindertagesstätte an der Friedeburger Straße in Freiberg. Das Gebäude, das früher der Kinderschutzbund und später, als Ausweichquartier, die „Villa Kunterbunt" der Kinderarche Sachsen nutzte, sieht grau und marode aus. Ein Fall für die Abrissbagger, so könnte man sagen. Doch was dann...