Neue Verkehrsregeln an der Tschaikowskistraße in Freiberg: Mehr Sicherheit durch „Kiss-and-Ride“

Mit einer neuen Verkehrsführung will die Stadt das Chaos morgens auf der Tschaikowskistraße zwischen Albert-Schweizer-Schule und der Montessori-Schule in den Griff bekommen. Gelingt es?

Das Motto des Right Said Fred Hits „Don't Talk just Kiss" gilt jetzt für die Schüler der Freien Schule Maria Montessori auf dem Freiberger Wasserberg. Seit Jahresbeginn ist auf der Tschaikowskistraße zwischen Montessori-Schule und Albert-Schweizer-Schule eine neue Verkehrsregelung in Kraft: Hier herrscht ein eingeschränktes Halteverbot von 7...