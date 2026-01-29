MENÜ
  • Neue Verkehrsregeln an der Tschaikowskistraße in Freiberg: Mehr Sicherheit durch „Kiss-and-Ride“

Die Verkehrssituation an der Tschaikowskistraße ist ruhiger geworden.
Die Verkehrssituation an der Tschaikowskistraße ist ruhiger geworden. Bild: Mathias Herrmann
Eltern von Schülern der Montessori-Schule können ihre Kinder auch über den Parkplatz an der Schule aussteigen lassen.
Eltern von Schülern der Montessori-Schule können ihre Kinder auch über den Parkplatz an der Schule aussteigen lassen. Bild: Mathias Herrmann
Die Kiss-and-Ride-Zone am Forstweg liegt direkt vor dem Schultor zur Montessori-Schule.
Die Kiss-and-Ride-Zone am Forstweg liegt direkt vor dem Schultor zur Montessori-Schule. Bild: Mathias Herrmann
Staus, wie hier vor der Albert-Schweitzer-Schule, sollen der Vergangenheit angehören.
Staus, wie hier vor der Albert-Schweitzer-Schule, sollen der Vergangenheit angehören. Bild: Mathias Herrmann
Freiberg
Neue Verkehrsregeln an der Tschaikowskistraße in Freiberg: Mehr Sicherheit durch „Kiss-and-Ride“
Von Mathias Herrmann
Mit einer neuen Verkehrsführung will die Stadt das Chaos morgens auf der Tschaikowskistraße zwischen Albert-Schweizer-Schule und der Montessori-Schule in den Griff bekommen. Gelingt es?

Das Motto des Right Said Fred Hits „Don't Talk just Kiss" gilt jetzt für die Schüler der Freien Schule Maria Montessori auf dem Freiberger Wasserberg. Seit Jahresbeginn ist auf der Tschaikowskistraße zwischen Montessori-Schule und Albert-Schweizer-Schule eine neue Verkehrsregelung in Kraft: Hier herrscht ein eingeschränktes Halteverbot von 7...
