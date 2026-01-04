MENÜ
Am Forstweg in Freiberg ist vor der Montessorischule eine Kiss+Ride-Zone geplant. Bild: Steffen Jankowski
Am Forstweg in Freiberg ist vor der Montessorischule eine Kiss+Ride-Zone geplant. Bild: Steffen Jankowski
Freiberg
Kiss+Ride soll mehr Sicherheit vor Schulen auf dem Wasserberg in Freiberg bringen
Redakteur
Von Steffen Jankowski
Die Silberstadt richtet Bring- und Abholbereiche vor Montessori-Schule und Albert-Schweitzer-Schule ein, um die Kinder besser zu schützen.

Die Stadt Freiberg will mit dem Schulbeginn am Montag die Verkehrssituation rund um die Förderschule Albert-Schweitzer und die Freie Gemeinschaftliche Schule Maria-Montessori im Stadtteil Wasserberg verbessern. Ziel sei es, teilt die Stadtverwaltung mit, den morgendlichen Bringverkehr an den benachbarten Schulen übersichtlicher zu gestalten,...
