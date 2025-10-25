Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
An der Kreuzung Frauensteiner Straße/Schönlebestraße wurde die Vorfahrtsregelung geändert.
An der Kreuzung Frauensteiner Straße/Schönlebestraße wurde die Vorfahrtsregelung geändert. Bild: E. Mildner
An der Kreuzung Frauensteiner Straße/Schönlebestraße wurde die Vorfahrtsregelung geändert.
An der Kreuzung Frauensteiner Straße/Schönlebestraße wurde die Vorfahrtsregelung geändert. Bild: E. Mildner
Freiberg
Neue Vorfahrt in Freiberg: Warnschilder an der Frauensteiner sollen Unfälle verhindern
Redakteur
Von Heike Hubricht
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Seit dem 10. Oktober gilt an der Kreuzung Frauensteiner Straße/Schönlebestraße/Peter-Schmohl-Straße eine neue Vorfahrtsregel.

Mit Verkehrszeichen „Achtung: Vorfahrt geändert“ werden Fahrer jetzt an der Kreuzung Frauensteiner Straße/Schönlebestraße/Peter-Schmohl-Straße in Freiberg auf veränderte Vorfahrtsregeln hingewiesen. Seit 10. Oktober ist die Frauensteiner nun wieder Hauptstraße; Schönlebe- und Peter-Schmohl-Straße Nebenstraßen mit Stoppschildern....
