Neuer Einkaufsmarkt in Mulda: Das ist der Stand der Dinge

Auf einer Wiese zwischen Mulda und Helbigsdorf entsteht derzeit ein Supermarkt.

Baggerarbeiten laufen derzeit auf dem Areal des künftigen Pennymarktes an der Staatsstraße 210 zwischen Mulda und Helbigsdorf. Auf einer Wiese soll der neue Einkaufsmarkt entstehen. Bürgermeister Michael Wiezorek (parteilos) sagte am Dienstag auf Anfrage von „Freie Presse“: „Die Arbeiten am Pennymarkt schreiten voran.“ Vorbereitungen...