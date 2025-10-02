Neuhausen im Erzgebirge: Ein historisches Haus, eine große Familie – und der Mut zum Neuanfang

Freiberg
Die Brons sind da – und damit sieben neue Neuhausener seit dem 1. Oktober. Ihr Plan fürs „Deutsche Haus“: Wohnen, eine Community aufbauen und Angebote für den Ort schaffen, vielleicht auch mit Café.
Das „Deutsche Haus“ hat neue Besitzer – und Neuhausen sieben neue Einwohner: die Familie Bron. Seit dem 1. Oktober 2025 sind Isabelle (38) und Robert (36) mit ihren Kindern Joel (12), Jael (11), Judah (6), Joy (3) und Jayda (6 Monate) offiziell in der Gemeinde gemeldet. Im Einwohnermeldeamt im Rathaus bekamen sie die Nummern 1493 bis 1499...
