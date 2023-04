Neuhausen: Wanderwoche startet am Montag

Zum Start in die Frühjahrswanderwoche "Rund um den Schwartenberg" starten am Montag die ersten Touren. Unter dem Motto " Anwandern am Kammweg" beginnen alle Routen auf dem Bahnhofsvorplatz in Neuhausen. Wer sich für die 25-km-Strecke "Über Berg und Tal(sperre)" entscheidet, muss 8.30 Uhr starten. Die 15-km-Route "Über die Kreuztanne zur Talsperre"...