Neustart mit Musik: Ukrainische Musiker eröffnen Musikschule in Großschirma

Pandemie und Krieg haben ihre Karrieren verändert. Nun geben Jevgenij Taruntsov und Yuliia Zharova aus der Ukraine in Großschirma Musikunterricht – und eröffnen neue Chancen für sich und ihre Schüler.

Sie bringen Musikunterricht in den ländlichen Raum: In Großschirma bieten Jevgenij Taruntsov und Yuliia Zharova aus der Ukraine neuerdings Instrumentalunterricht an – im ersten Stock der Pilgerherberge im Pfarrhof. Noch läuft ein Probelauf.