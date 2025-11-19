Noch sechs Tage – dann öffnet der Freiberger Christmarkt

85 Verkaufsstände laden ab Dienstag auf den Obermarkt der Silberstadt ein. Die Händler haben alle Hände voll zu tun.

Am Dienstag nächster Woche wird der 34. Freiberger Christmarkt eröffnet - 15 Uhr startet der traditionelle Märchenzug der Kinder zum Baumanzünden und Pyramidenanschieben. Bis dahin müssen auch die 85 Verkaufsstände auf dem Obermarkt hergerichtet sein. Isabel Schubert hat dafür einen Schwibbogen bei der Hand. Die Händlerin aus...