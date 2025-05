Nossener Festival bleibt familienfreundlich: Kloster Altzella lädt wieder zu Blues & Rock ein

Am 29. und 30. Mai gibt es im Kloster Altzella jede Menge Livemusik. Auch für Familien mit Kindern lohnt der Ausflug.

Nossen.

Am 29. und 30. Mai lädt das Kloster Altzella wieder zum Blues & Rock-Festival ein. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren, das Gelände steht, die Technik wird aufgebaut. Mitglieder der legendären Band Ton Steine Scherben stehen ebenso auf der Bühne wie das deutsche Blues-Urgestein Abi Wallenstein, der erneut für den German Blues Award nominiert ist. Auch Kai Strauss, einer der renommiertesten Bluesgitarristen Europas, will in Altzella für Gänsehaut sorgen. Neben musikalischen Highlights für die Großen gibt es für die Kleinen wieder ein buntes Kinderprogramm mit Hüpfburg, Kinderschminken, Puppentheater, Bastelstraße und vielem mehr. Das vollständige Line-Up sowie alle Programmpunkte gibt es im Internet. (fp) www.bluesundrock-altzella